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Украина получила лишь 10% обещанной международной поддержки, – Владимир Зеленский

14:41, 30 октября 2024
«Это смешно», – прокомментировал Зеленский выделение Украине 10% от всего пакета помощи перед зимой, которая будет решающей.
Украина получила лишь 10% обещанной международной поддержки, – Владимир Зеленский
Источник фото: РБК-Украина
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Эта зима станет решающим испытанием для Украины, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям ведущих СМИ Северной Европы. Он отметил, что Украина столкнется с отключениями электроэнергии и другими трудностями, ведь это уже третья зима в условиях войны. Однако, часть международных партнеров до сих пор предоставила Украине лишь 10% от обещанного пакета технической поддержки.

«То есть ты готовишь страну к зиме, которая является решающей, которая является очень большим вызовом для нас, ведь это будет третья зима с отключениями света. Вот в чем проблема: вы делаете свою работу, вы рассчитываете на резервы, вы рассчитываете на специальные бригады, вы рассчитываете на специальную технику. И если вы получили 10% от всего пакета, который уже даже проголосован, вы знаете, это смешно», - сказал Президент Украины.

Президент также вспомнил, что Украине было предложено 6-7 систем ПВО вместо членства в НАТО во время войны. «Когда нам сказали, что не могут взять нас в НАТО в состоянии войны, но взамен пообещали 6-7 систем для защиты неба. Нельзя сравнивать эти вещи, но во время войны мы согласились, потому что нам надо сохранить себя. И эти системы для нас очень важны. Но мы до сих пор не получили и не можем рассчитывать на эту большую поддержку ПВО в отопительный сезон», - добавил Зеленский, акцентируя на необходимости дополнительных ресурсов для защиты страны этой зимой.

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