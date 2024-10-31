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От 12 до 243 тыс грн — военнослужащим напомнили о вознаграждении за уничтоженную технику врага

09:04, 31 октября 2024
Военнослужащим напомнили о поощрениях за успехи на поле боя.
От 12 до 243 тыс грн — военнослужащим напомнили о вознаграждении за уничтоженную технику врага
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Харьковский ОТЦК и СП напомнил, что военнослужащим выплачивается вознаграждение за уничтоженное (захваченное) вооружение и военную, боевую (специальную) технику противника.

Серед яких:

  • корабля 1 рангу – 243 600 гривень, 2 рангу –182 700 гривень, 3 рангу – 121 800 гривень, 4 рангу – 97,440 гривень;
  • бойовий літак та зенітно-ракетні комплекси – 121 800 гривень;
  • реактивна система залпового вогню – 60 900 гривень;
  • тактичний ракетний комплекс, військовий літак – 54 810 гривень;
  • танк, наземна артилерія та бойові вертольоти – 48 720 гривень;
  • наземної артилерії (іншої), військового вертольота, протитанкового ракетного комплексу – 42 630 гривень;
  • бойової машини піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини – 42 630 гривень;
  • іншого літального апарата (об’єкта), оснащеного засобами ураження або спостереження (у тому числі безпілотного) – 36 540 гривень;
  • переносного зенітного ракетного комплексу – 30 450 гривень;
  • судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю понад 5 тис. тонн – 30 450 гривень;
  • судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю до 5 тис. тонн включно – 24 360 гривень;
  • військового автомобіля (вантажного, спеціалізованого), малогабаритного судна бойового (розвідувального) призначення, військового тягача, військових інженерних машин: розвідки, розмінування, мінного загородження, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод – 12 180 гривень.

Підтвердження знищення (захоплення) техніки

Підтвердженням знищення (захоплення) техніки є:

  • журнал бойових дій (журнал ведення оперативної обстановки);
  • рапорт (донесення) командира підрозділу, групи (військової частини) за підпорядкованістю, який виконував (яка виконувала) завдання, в якому детально зазначаються обставини, місце (координати), дата, час, спосіб знищення, тип знищеної (захопленої) техніки, сума збільшення винагороди, що належить до виплати кожному військовослужбовцю, який брав участь у знищенні (захопленні) техніки;
  • донесення (доповідь, рапорт) командирів суміжних (розвідувальних) підрозділів, які за результатом візуального спостереження підтверджують знищення техніки;
  • дані фото- або відеофіксації, технічних засобів розвідки (спостереження), відеозапис відображення повітряної обстановки бойових машин протиповітряної оборони під час бойової роботи - щодо знищеної техніки;
  • акт оприбуткування трофейного майна - щодо захопленої техніки.

Документи, що підтверджують знищення (захоплення) техніки, разом із бойовим донесенням надсилаються до органу військового управління для розгляду.

Збільшення винагороди за знищену (захоплену) техніку розподіляється за рішенням командира між військовослужбовцями, які брали безпосередню участь у знищенні (захопленні) техніки, залежно від їх особистого внеску.

Виплачують винагороду військовослужбовцям за місцем проходження служби на підставі наказів командирів органів військового управління та військових частин.

Виплати винагороди за знищення (захоплення) техніки регламентується Порядком виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту за безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 18.09.2020 року № 340.

За кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надається відпустка такої тривалості:

  • військовий корабель - п’ять календарних днів;
  • військовий літак - п’ять календарних днів;
  • зенітно-ракетний комплекс - чотири календарних дні;
  • самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню - три календарних дні;
  • військовий вертоліт - чотири календарних дні;
  • танк - три календарних дні;
  • бойова машина десанту, бронетранспортер, командно-штабна машина, бойова машина піхоти, артилерійська система - три календарних дні;
  • інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі - два календарних дні;
  • радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони - чотири календарних дні;
  • засіб контрбатарейної боротьби - два календарних дні;
  • засіб радіоелектронної боротьби - два календарних дні;
  • легкі безпілотні літальні апарати малої дальності (радіус застосування до 70 кілометрів, злітна вага 20-50 кілограмів) - один календарний день;
  • середні безпілотні літальні апарати середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 кілометрів, злітна вага 150-500 кілограмів) - два календарних дні;
  • важкі безпілотні літальні апарати великої дальності (радіус застосування від 300 до 1500 кілометрів, злітна вага більше 500 кілограмів) - три календарних дні;
  • крилата або балістична ракета - три календарних дні;
  • комплекс дальнього візуального спостереження - чотири календарних дні;
  • засоби радіоелектронної розвідки - два календарних дні.

Безпосередні та прямі командири до рівня роти (ротно-тактичної групи) військовослужбовців, які знищили ворожу техніку, мають право на відпустку тривалістю один календарний день.

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