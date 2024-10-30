ВАКС вынес приговор чиновнику Укрзализныци и дельцу за злоупотребление почти на 103 млн грн

Один из поставщиков дизельного горючего получил безосновательное повышение цены на него.

29 октября коллегия судей ВАКС огласила приговор бывшему начальнику Центра обеспечения производства Укрзализныци и организатору преступления – представителю коммерческой структуры. По приговору суда, лица признаны виновными в злоупотреблениях, нанесших Укрзализныце почти 103 млн грн ущерба. Об этом сообщила пресс-служба САП.

Правоохранители установили, что в начале 2017 года чиновники Укрзализныци предприняли согласованные действия для того, чтобы один из поставщиков дизельного горючего получил безосновательное повышение цены на него, увеличив свою прибыль на общую сумму почти 103 млн грн.

«Более того, несмотря на наличие действующих предварительных контрактов, позволявших Укрзализныце продолжать получать горючее по более низким ценам, должностные лица железной дороги умышленно настояли на выполнении поставок именно по новым, более высокими на 15-20%, расценкам», - заявили в САП.

Приговором ВАКС представитель коммерческой структуры признан виновным по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 5 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в субъектах хозяйствования всех форм собственности, связанных с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 3 года и со штрафом.

Бывшего чиновника Укрзализныци ВАКС признал виновным по ч. 2 ст. 364 УК Украины и назначил наказание – 3 года 1 месяц лишения свободы с лишением права занимать должности в субъектах всех форм собственности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на 3 года и со штрафом.

Также ВАКС удовлетворил гражданский иск АО «Укрзализныця» и постановил взыскать с обвиняемых 102,793 млн грн в качестве возмещения ущерба, причиненного в результате совершения преступления.

«Приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения», – добавили в САП.

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