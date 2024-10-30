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ВАКС ухвалив вирок чиновнику Укрзалізниці та ділку за зловживання майже на 103 млн грн

14:16, 30 жовтня 2024
Один із постачальників дизельного пального отримав безпідставне підвищення ціни на нього.
ВАКС ухвалив вирок чиновнику Укрзалізниці та ділку за зловживання майже на 103 млн грн
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29 жовтня колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому начальнику Центру забезпечення виробництва Укрзалізниці та організатору злочину – представнику комерційної структури. За вироком суду, осіб визнано винуватими у зловживаннях, які завдали Укрзалізниці майже 103 млн грн збитків. Про це повідомила пресслужба САП.

Правоохоронці встановили, що на початку 2017 року посадовці Укрзалізниці вжили узгоджених дій для того, щоб один із постачальників дизельного пального отримав безпідставне підвищення ціни на нього, збільшивши свій прибуток на загальну суму майже 103 млн грн.

«Більше того, попри наявність чинних попередніх контрактів, які дозволяли Укрзалізниці продовжувати отримувати пальне за нижчими цінами, службові особи залізниці умисно наполягли на виконанні поставок саме за новими, вищими на 15-20 %, розцінками», - заявили у САП.

Вироком ВАКС представника комерційної структури визнано винуватим за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України. Суд призначив йому покарання у виді 5 років 5 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб’єктах господарювання усіх форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки та зі штрафом.

Колишнього посадовця Укрзалізниці ВАКС визнав винуватим за ч. 2 ст. 364 КК України та призначив покарання – 3 роки 1 місяць позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб’єктах господарювання усіх форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки та зі штрафом.

Також ВАКС задовольнив цивільний позов АТ «Укрзалізниця» та постановив стягнути з обвинувачених 102,793 млн грн в якості відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину.

«Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його проголошення», - додали у САП.

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ВАКС Укрзалізниця

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