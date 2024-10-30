Між партнерами немає нічого конфіденційного, — Зеленський прокоментував витік даних щодо ракет Tomahawk

Володимир Зеленський заявив, що інформація про запит України на поставки далекобійних ракет Tomahawk була суто конфіденційною.

Президент Володимир Зеленський прокоментував появу в медіа інформації про запит України на поставки далекобійних ракет Tomahawk. За його словами, ця інформація була суто конфіденційною і її витік свідчить, що між партнерами немає нічого конфіденційного. Про це Президент сказав у інтерв’ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.

"Ви бачите, що зараз відбувається в ЗМІ, - вони сказали, що Україна хоче чи хотіла отримати багато ракет, таких як "томагавки" тощо. Але це була конфіденційна інформація. Між Україною і Білим домом. Як розуміти ці повідомлення? Це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного", - наголосив Президент.

Зазначимо, що західні ЗМІ повідомили, що в секретній частині Плану перемоги містилася пропозиція до США передати Україні ракети великої дальності Tomahawk.

Нагадаємо, Зеленський представив План перемоги в Верховній Раді.

США підтримують План перемоги України, заявив речник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі.

Глава місії США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що наразі США не готові запросити Україну до НАТО, що є важливим елементом Плану перемоги Зеленського.

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