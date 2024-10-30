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Україна не проситиме партнерів відправки свої війська на фронт після появи там військових із КНДР – Зеленський

14:05, 30 жовтня 2024
Зеленський про військову підтримку партнерів: «Ми не можемо ризикувати втратити ту підтримку, яка в нас уже є».
Україна не проситиме партнерів відправки свої війська на фронт після появи там військових із КНДР – Зеленський
Джерело фото: ОП
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна не має наміру ініціювати відправлення військового контингенту з країн-партнерів на фронт, особливо після інформації про участь північнокорейських військовослужбовців у війні на боці росії. За його словами, така ініціатива є небезпечною та ризикованою для вже наявної підтримки України.

«Я знаю, як усі скептично ставляться до цього і дуже обережні, і ми ніколи не просували цю ідею і ніколи не говорили про це детально. Я маю на увазі, що це дуже, дуже небезпечно, коли немає такого рішення від лідерів і від громадськості», – зазначив Зеленський в інтерв'ю для ЗМІ Північної Європи.

Президент підкреслив, що обговорення цієї теми може призвести до втрати залишкової підтримки України. «ми ніколи не можемо згадувати про це. Це не може бути нашою просто громадською волею, тому що інакше це може зруйнувати всю іншу підтримку, а ми не можемо ризикувати втратити ту підтримку, яка в нас уже є», – підсумував він.

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військові війна КНДР Володимир Зеленський

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