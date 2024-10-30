Украина не будет просить партнеров отправки своих войск на фронт после появления там военных из КНДР – Зеленский

Зеленский о военной поддержке партнеров: «Мы не можем рисковать потерять ту поддержку, которая у нас уже есть».

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не намерена инициировать отправку военного контингента из стран-партнеров на фронт, особенно после информации об участии северокорейских военнослужащих в войне на стороне России. По его словам, такая инициатива является опасной и рискованной для уже имеющейся поддержки Украины.

«Я знаю, как все скептически относятся к этому и очень осторожны, и мы никогда не продвигали эту идею и никогда не говорили об этом подробно. Я имею в виду, что это очень, очень опасно, когда нет такого решения от лидеров и от общественности», - отметил Зеленский в интервью для СМИ Северной Европы.

Президент подчеркнул, что обсуждение этой темы может привести к потере остаточной поддержки Украины. «Мы никогда не можем вспоминать об этом. Это не может быть нашей просто общественной волей, потому что иначе это может разрушить всю остальную поддержку, а мы не можем рисковать потерять ту поддержку, которая у нас уже есть», - подытожил он.

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