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Между партнерами нет ничего конфиденциального, — Зеленский прокомментировал утечку данных по ракетам Tomahawk

14:11, 30 октября 2024
Владимир Зеленский заявил, что информация о запросе Украины на поставки дальнобойных ракет Tomahawk была сугубо конфиденциальной.
Между партнерами нет ничего конфиденциального, — Зеленский прокомментировал утечку данных по ракетам Tomahawk
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Президент Владимир Зеленский прокомментировал появление в СМИ информации о запросе Украины на поставки дальнобойных ракет Tomahawk. По его словам, эта информация была сугубо конфиденциальной и ее утечка свидетельствует, что между партнерами нет ничего конфиденциального. Об этом Президент сказал в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы.

"Вы видите, что сейчас происходит в СМИ, - они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как "томагавки" и т.д. Но это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального", - подчеркнул Президент.

Отметим, что западные СМИ сообщили, что в секретной части Плана победы содержалось предложение США передать Украине ракеты большой дальности Tomahawk.

Напомним, Зеленский представил План победы в Верховной Раде.

США поддерживают План победы Украины, заявил представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби.

Глава миссии США при НАТО Джулиан Смит заявила, что в настоящее время США не готовы пригласить Украину в НАТО, что является важным элементом Плана победы Зеленского.

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США Владимир Зеленский

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