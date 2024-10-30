Между партнерами нет ничего конфиденциального, — Зеленский прокомментировал утечку данных по ракетам Tomahawk

Владимир Зеленский заявил, что информация о запросе Украины на поставки дальнобойных ракет Tomahawk была сугубо конфиденциальной.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал появление в СМИ информации о запросе Украины на поставки дальнобойных ракет Tomahawk. По его словам, эта информация была сугубо конфиденциальной и ее утечка свидетельствует, что между партнерами нет ничего конфиденциального. Об этом Президент сказал в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы.

"Вы видите, что сейчас происходит в СМИ, - они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как "томагавки" и т.д. Но это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального", - подчеркнул Президент.

Отметим, что западные СМИ сообщили, что в секретной части Плана победы содержалось предложение США передать Украине ракеты большой дальности Tomahawk.

Напомним, Зеленский представил План победы в Верховной Раде.

США поддерживают План победы Украины, заявил представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби.

Глава миссии США при НАТО Джулиан Смит заявила, что в настоящее время США не готовы пригласить Украину в НАТО, что является важным элементом Плана победы Зеленского.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.