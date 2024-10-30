У Києві та Дніпрі з 1 листопада встановлюють нові обмеження швидкості руху транспорту

На деяких ділянках доріг запрацює нове обмеження швидкості руху транспортних засобів.

Джерело фото: Depositphotos

З 1 листопада на деяких ділянках Києва та Дніпра змінено швидкісний режим. Відповідно до рішень Київської міської ради та виконавчого комітету Дніпровської міської ради, закінчується період дії обмежень швидкості руху транспортних засобів більше ніж 50 км/год. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

У Києві змінюється обмеження швидкості руху транспортних засобів з 80 км/год на 50 км/год на восьми ділянках, а саме:

проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);

вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);

проспект Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

проспект Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі Києва).

У Дніпрі обмеження швидкості з 70 км/год на 50 км/год діє на таких ділянках:

вулиця Набережна Заводська, за винятком таких ділянок:

200 м з обох сторін від перехрестя з вулицею Академіка Павлова;

від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький;

50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вулицею Фатіми Гафурової (СК «Льодова арена» та вулицею Метробудівською);

вулиця Набережна Перемоги (від вулиці Яружної до вулиці Космічної);

шосе Запорізьке (від вулиці Шинної до вулиці Аеропортівської);

шосе Донецьке (від перехрестя з вулицею Березинською до дорожніх знаків 5.45 та 5.46 «Дніпро»);

Сонячна Набережна, від перехрестя з вулицею Любарського до мосту Усть-Самарського (за винятком ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);

міст Центральний;

міст Кайдацький.

На вулицях та дорогах, де здійснюється автоматична фіксація порушень правил дорожнього руху, зокрема:

у Києві — на Набережному шосе, 4,

у Дніпрі — на вулицях Набережна Заводська, 64 і Набережна Перемоги, 38-А,

комплекси автоматичної фіксації порушень будуть переналаштовані на актуально дозволену швидкість.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.