В Киеве и Днепре с 1 ноября устанавливают новые ограничения скорости движения транспорта

С 1 ноября на некоторых участках Киева и Днепра изменен скоростной режим. Согласно решениям Киевского городского совета и исполнительного комитета Днепровского городского совета, заканчивается период действия ограничений скорости движения транспортных средств более 50 км/ч. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
В Киеве меняется ограничение скорости движения транспортных средств с 80 км/ч на 50 км/ч на восьми участках, а именно:
В Днепре ограничение скорости с 70 км/ч на 50 км/ч действует на следующих участках:
- 200 м с обеих сторон от перекрестка с улицей Академика Павлова;
- от выезда из шлакаотвала до разворота на мост Кайдацкий;
- 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с улицей Фатимы Гафуровой (СК «Ледовая арена» и улицей Метростроевской);
На улицах и дорогах, где осуществляется автоматическая фиксация нарушений ПДД, в частности:
комплексы автоматической фиксации нарушений будут перенастроены на актуально разрешенную скорость.
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