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В Киеве и Днепре с 1 ноября устанавливают новые ограничения скорости движения транспорта

15:35, 30 октября 2024
На некоторых участках дорог заработает новое ограничение скорости движения транспортных средств.
В Киеве и Днепре с 1 ноября устанавливают новые ограничения скорости движения транспорта
Источник фото: Depositphotos
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С 1 ноября на некоторых участках Киева и Днепра изменен скоростной режим. Согласно решениям Киевского городского совета и исполнительного комитета Днепровского городского совета, заканчивается период действия ограничений скорости движения транспортных средств более 50 км/ч. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

В Киеве меняется ограничение скорости движения транспортных средств с 80 км/ч на 50 км/ч на восьми участках, а именно:

  • проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
  • улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянское шоссе);
  • Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);
  • проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
  • проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
  • автодорога Р-69 (от улицы Озерной до границы Киева).

В Днепре ограничение скорости с 70 км/ч на 50 км/ч действует на следующих участках:

  • улица Набережная Заводская, за исключением следующих участков:

- 200 м с обеих сторон от перекрестка с улицей Академика Павлова;

- от выезда из шлакаотвала до разворота на мост Кайдацкий;

- 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с улицей Фатимы Гафуровой (СК «Ледовая арена» и улицей Метростроевской);

  • улица Набережная Победы (от улицы Яружной до улицы Космической);
  • шоссе Запорожское (от улицы Шинной до улицы Аэропортовской);
  • шоссе Донецкое (от перекрестка с улицей Березинской до дорожных знаков 5.45 и 5.46 «Днепр»);
  • Солнечная Набережная, от перекрестка с улицей Любарского до моста Усть-Самарского (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);
  • мост Центральный;
  • Кайдацкий мост.

На улицах и дорогах, где осуществляется автоматическая фиксация нарушений ПДД, в частности:

  • в Киеве - на Набережном шоссе, 4,
  • в Днепре – на улицах Набережная Заводская, 64 и Набережная Победы, 38-А,

комплексы автоматической фиксации нарушений будут перенастроены на актуально разрешенную скорость.

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Киев дороги Днепр патрульная полиция

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