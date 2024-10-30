Практика судов
  1. Суд инфо

Один судья признан таким, что соответствует занимаемой должности — ВККС

20:04, 30 октября 2024
В ВККС определялись результаты квалификационной оценки шести судей местных судов на соответствие занимаемой должности.
Один судья признан таким, что соответствует занимаемой должности — ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

29 октября в заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки шести судей местных судов на соответствие занимаемой должности и результаты первичной квалификационной оценки одного судьи. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Юрьев Александр Юрьевич - Межовский районный суд Днепропетровской области - перерыв до 19.11.2024

Куцаров Виталий Иванович – Очаковский горрайонный суд Николаевской области – перерыв до 26.11.2024 в 11:00

Кащук Денис Анатольевич – Софиевский районный суд Днепропетровской области – 778 – соответствует занимаемой должности. Вопрос о внесении представления с рекомендацией о назначении на должность судьи внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе

Ковзель Петр Олегович – Окружной административный суд города Киева – отложено до 19.11.2024

Аблова Юлия Юрьевна - Коминтерновский районный суд Одесской области - отложено

Михайлюк Елена Игоревна - Чутовский районный суд Полтавской области - отложено до 12.11.2024

По результатам первичной квалификационной оценки судьи Вышгородского районного суда Киевской области Скарлат Елены Ивановны Комиссия объявила перерыв в рассмотрении вопроса до 7 ноября 2024 года.

Также Комиссия решила возобновить квалификационную оценку на соответствие занимаемой должности судьи Хозяйственного суда Киевской области Скутельника Павла Федоровича. Оценка продолжена с этапа исследования досье и проведения собеседования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВККС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Еврокомиссия считает, что Украина продвинулась в судебной реформе, а ограничения прав граждан во время военного положения пропорциональны – отчет

Ограничения основных прав человека в Украине, связанные с военным положением, остаются в целом пропорциональными, а власть продвинулась во внедрении важных реформ – что отметила Еврокомиссия в докладе по расширению.

Конкурс в апелляционные суды – опубликованы образцы практических заданий для экзамена

Но сначала кандидатам необходимо преодолеть этап тестирования на когнитивные способности.

Верховный Суд поддержал создание специализированного суда для рассмотрения споров с участием центральных органов власти

Создание Высшего суда по публично-правовым спорам как суда первой и апелляционной инстанций запланировано на 2025 год.

Кабмин урегулировал вопрос регистрации авто как гуманитарной помощи, конечными приобретателями которых являются военные

Транспортное средство, признанное гуманитарной помощью, снимается с временного государственного учета в частности в связи с пребыванием приобретателя на лечении более месяца, пребыванием приобретателя в розыске в связи с самовольным оставлением воинской части или дезертирством, или увольнением приобретателя с военной службы.

Верховная Рада одобрила исключение из УПК права следственного судьи отказать следователю или прокурору в продлении срока досудебного расследования до уведомления лица о подозрении в случае противоправности и необоснованности ходатайства

Парламент принял в первом чтении законопроект, которым убирается право следственного судьи отказать следователю или прокурору в удовлетворении ходатайства о продлении срока досудебного расследования до уведомления о подозрении в случае его противоправности и необоснованности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області