Один судья признан таким, что соответствует занимаемой должности — ВККС

В ВККС определялись результаты квалификационной оценки шести судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

29 октября в заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки шести судей местных судов на соответствие занимаемой должности и результаты первичной квалификационной оценки одного судьи. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Юрьев Александр Юрьевич - Межовский районный суд Днепропетровской области - перерыв до 19.11.2024

Куцаров Виталий Иванович – Очаковский горрайонный суд Николаевской области – перерыв до 26.11.2024 в 11:00

Кащук Денис Анатольевич – Софиевский районный суд Днепропетровской области – 778 – соответствует занимаемой должности. Вопрос о внесении представления с рекомендацией о назначении на должность судьи внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе

Ковзель Петр Олегович – Окружной административный суд города Киева – отложено до 19.11.2024

Аблова Юлия Юрьевна - Коминтерновский районный суд Одесской области - отложено

Михайлюк Елена Игоревна - Чутовский районный суд Полтавской области - отложено до 12.11.2024

По результатам первичной квалификационной оценки судьи Вышгородского районного суда Киевской области Скарлат Елены Ивановны Комиссия объявила перерыв в рассмотрении вопроса до 7 ноября 2024 года.

Также Комиссия решила возобновить квалификационную оценку на соответствие занимаемой должности судьи Хозяйственного суда Киевской области Скутельника Павла Федоровича. Оценка продолжена с этапа исследования досье и проведения собеседования.

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