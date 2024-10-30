Силы специальных операций сняли мини-фильм, посвященный участникам движения сопротивления на ВОТ

Военные ССО запустили кампанию для поддержки движения сопротивления на оккупированных территориях.

Военные Сил специальных операций Украины выпустили видеоролик, призывающий украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях, присоединиться к движению сопротивления. Ролик опубликован на официальном телеграм-канале ССО.

«Короткий фильм посвящен участникам движения сопротивления ССО на временно оккупированной территории Украины. Результат - это всегда победа: была цель - и ты ее достиг, была задача - и ты ее выполнил. Работаем на результат. Приближаем Победу вместе», - указано в описании к видео.

Силы специальных операций были созданы в Украине в 2016 году и являются отдельным родом войск Вооруженных Сил Украины. В их состав входят подразделения специального назначения и информационно-психологических операций, укомплектованные специально обученными специалистами, способными выполнять сложные, опасные и политически чувствительные задачи, включая разведку и военную поддержку.

Источник видео: Силы Специальных Операций

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