Сили спеціальних операцій зняли мініфільм, присвячений учасникам руху опору на ТОТ

Військові ССО запустили кампанію для підтримки руху опору на окупованих територіях.

Військові Сил спеціальних операцій України випустили відеоролик, що закликає українців, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, приєднатися до руху опору. Ролик опублікований на офіційному телеграм-каналі ССО.

«Короткий фільм присвячений учасникам руху опору ССО на тимчасово окупованій території України. Результат — це завжди перемога: була ціль — і ти її досягнув, було завдання — і ти його виконав. Працюємо на результат. Наближаємо Перемогу разом», — зазначено в описі до відео.

Сили спеціальних операцій були створені в Україні у 2016 році та є окремим родом військ Збройних Сил України. В їх склад входять підрозділи спеціального призначення та інформаційно-психологічних операцій, укомплектовані спеціально навченими фахівцями, здатними виконувати складні, небезпечні та політично чутливі завдання, включаючи розвідку і військову підтримку.

Джерело відео: Сили Спеціальних Операцій

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