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Одного суддю визнано таким, що відповідає займаній посаді — ВККС

20:04, 30 жовтня 2024
У ВККС визначалися результати кваліфікаційного оцінювання шістьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посад.
Одного суддю визнано таким, що відповідає займаній посаді — ВККС
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29 жовтня в засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання шістьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді та результати первинного кваліфікаційного оцінювання однієї судді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Юр’єв Олександр Юрійович - Межівський районний суд Дніпропетровської області - перерва до 19.11.2024

Куцаров Віталій Іванович - Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області - перерва до 26.11.2024 на 11:00

Кащук Денис Анатолійович - Софіївський районний суд Дніпропетровської області - 778 - відповідає займаній посаді. Питання щодо внесення подання з рекомендацією про призначення на посаду судді внести на розгляд Комісії у пленарному складі

Ковзель Петро Олегович - Окружний адміністративний суд міста Києва - відкладено до 19.11.2024

Аблова Юлія Юріївна - Комінтернівський районний суд Одеської області - відкладено

Михайлюк Олена Ігорівна - Чутівський районний суд Полтавської області - відкладено до 12.11.2024

За результатами первинного кваліфікаційного оцінювання судді Вишгородського районного суду Київської області Скарлат Олени Іванівни Комісія оголосила перерву у розгляді питання до 7 листопада 2024 року.

Також Комісія вирішила поновити кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді судді Господарського суду Київської області Скутельника Павла Федоровича. Оцінювання продовжено з етапу дослідження досьє та проведення співбесіди.

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суддя ВККС

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