Глава государства ответил на ряд вопросов, в частности, о «мирных шагах» Дональда Трампа, пакетах помощи и тяжелой зиме.

30 октября президент Украины Владимир Зеленский дал интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы. Во время мероприятия Глава государства ответил на ряд вопросов, в частности, о Плане победы, Курской операции и помощи Украине от стран запада.

Главное из интервью:

– Информация о ракетах Tomahawk была секретной частью плана победы. Ее утечка свидетельствует об отсутствии конфиденциальности между партнерами.

- Часть партнеров, отзываясь о Плане победы, считают, что Украина хочет «слишком много».

- Мы могли бы захватить Курскую АЭС, но не хотели этого делать.

- Мы не против «скорых мирных шагов» Дональда Трампа, но россия должна заплатить за свои преступления.

- Украина получила всего 10% от пакета помощи, за который проголосовал Конгресс в 2024 году.

- Перед саммитом в Вашингтоне партнеры заявили, что не готовы принять Украину в НАТО. Но предоставят 6-7 систем ПВО, которые мы до сих пор не получили.

- Эта зима будет решающей. С блекаутами и другими трудностями, она является большим вызовом для нас.

- На сегодняшний день в Грузии победила Ррф, захватившая часть страны, и теперь там пророссийское правительство.

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