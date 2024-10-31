Верховна Рада схвалила законопроект про звільнення від подальшого відбування покарання засуджених, які не відбули покарання внаслідок війни

Засуджених осіб, які не відбули призначене вироком суду покарання внаслідок збройної агресії, тимчасової окупації окремих територій України, за рішенням суду пропонують звільнити від подальшого відбуття покарання.

Верховна Рада 30 жовтня прийняла в першому читанні законопроект 11265, поданий групою народних депутатів на чолі з головою Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергієм Іонушасом, про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Зокрема пропонується положення Прикінцевих та перехідних положень Кримінального кодексу доповнити новим п. 24, відповідно до якого засуджені особи, які не відбули в установленому законом порядку призначене вироком суду покарання внаслідок збройної агресії проти України, тимчасової окупації окремих територій України, за рішенням суду звільняються від подальшого відбуття цього покарання, крім осіб, засуджених до довічного позбавлення волі або за вчинення кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України, передбачених статтями 109–114-2 , катування, передбаченого ч. 3 статті 127, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, передбачених статтями 437–439 і ч. 1 статті 442 КК, якщо з дня набрання законної сили таким обвинувальним вироком закінчилися строки, визначені статтею 80, ч. 3 статті 106 цього Кодексу.

Нагадаємо, що стаття 80 КК визначає такі строки звільнення від відбування покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним вироком його не було виконано:

2 роки – у разі засудження до покарання менш суворого, ніж обмеження волі;

3 роки – у разі засудження до покарання у виді обмеження волі;

5 років – у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі за нетяжкий злочин, а також при засудженні до позбавлення волі на строк не більше 5 років за тяжкий злочин;

10 років – у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі на строк понад 5 років за тяжкий злочин, а також при засудженні до позбавлення волі на строк не більше 10 років за особливо тяжкий злочин;

15 років – у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі на строк більше 10 років за особливо тяжкий злочин.

Обвинувальні вироки, строки давності виконання яких не закінчилися, а також стосовно осіб, засуджених до довічного позбавлення волі або за вчинення кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки, передбачених статтями 109–114-2 , катування, передбаченого ч. 3 статті 127, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, передбачених статтями 437–439 і ч. 1 статті 442 КК, переглядаються судом в частині визначення відбутого строку покарання.

До відбутого строку покарання суд зараховує строк, відбутий в установленому законом порядку та строк з дня, коли виконання в установленому законом порядку унеможливлене внаслідок збройної агресії, тимчасової окупації, до дня повернення особи на територію, підконтрольну Уряду України.

До відбутого строку покарання не зараховується строк, під час якого особа ухилялася від відбування покарання. Положення цього пункту не застосовуються у разі передачі осіб для відбування покарання в порядку, передбаченому цим Кодексом або міжнародним договором України.

Крім того, пропонується доповнити статтю 280 КПК та передбачити можливість після зупинення досудового розслідування проведення процесуальних дій, спрямованих на відновлення матеріалів кримінального провадження, матеріали якого в цілому або їх окремі частини були знищені, втрачені внаслідок збройної агресії, тимчасової окупації окремих територій України або знаходяться у володінні незаконних органів (посадових, службових осіб).

Також пропонується доповнити ч. 1 статті 303 КПК та передбачити можливість оскарження рішення слідчого, дізнавача, прокурора про відмову у відновленні досудового розслідування, матеріали якого в цілому або його окремі частини були знищені, втрачені внаслідок збройної агресії проти України, тимчасової окупації окремих територій України або перебувають у володінні незаконних органів (посадових, службових осіб).

Проектом Закону пропонується доповнити ч. 1 статті 407 КПК та передбачити повноваження суду апеляційної інстанції зупинити кримінальне провадження, матеріали яких в цілому або їх окремі частини були знищені, втрачені внаслідок збройної агресії, тимчасової окупації або перебувають у володінні незаконних органів (посадових, службових осіб) за наслідками розгляду апеляційної скарги.

Також пропонується доповнити ч. 1 статті 436 КПК та передбачити повноваження суду касаційної інстанції закрити касаційне провадження за наслідками розгляду касаційної скарги.

Автори законопроекту також пропонують доповнити ч. 1 статті 537 КПК та ч. 2 статті 539 КПК та передбачити особливості вирішення судом питань про звільнення від подальшого відбування покарання засуджених осіб, які не відбули в установленому законом порядку призначене покарання внаслідок збройної агресії, тимчасової окупації окремих територій України.

Також проектом Закону пропонується положення КПК доповнити новим розділом IX-3 «Особливості досудового розслідування та судового провадження, здійснення яких унеможливлено внаслідок збройної агресії проти України, тимчасової окупації окремих територій України», яким встановлюються особливості здійснення досудового розслідування та судового провадження, здійснення яких унеможливлено внаслідок збройної агресії, тимчасової окупації окремих територій України та порядок відновлення матеріалів кримінальних справ з метою оскарження судових рішень. З метою уникнення дублювання положень в частині відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження проектом Закону пропонується виключити статтю 615-1 КПК.

Як вказують автори, на цей час існують перешкоди у здійсненні всебічного та ефективного розслідування кримінальних правопорушень та судового розгляду кримінальних проваджень, зокрема у зв’язку з відсутністю доступу до тимчасово окупованих територій України.

Тож, існує необхідність у законодавчому врегулюванні питань щодо забезпечення здійснення кримінальних проваджень, які не завершилися ухваленням судового рішення по суті у зв’язку з тим, що матеріали кримінальних проваджень у цілому або їх окремі частини були знищені, втрачені внаслідок збройної агресії, тимчасової окупації або знаходяться у володінні незаконних органів (посадових, службових осіб), порядку виконання вироків, ухвалених судами України щодо осіб, які відбували або відбувають покарання на тимчасово окупованій території України та/або на території рф, а також відновленням матеріалів кримінальних проваджень, за якими винесені судами України рішення, проте такі матеріали в цілому або їх окремі частини були знищені, втрачені внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, тимчасової окупації окремих територій України або знаходяться у володінні незаконних органів (посадових, службових осіб), що позбавляє суд можливості переглянути судове рішення.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», цим же законопроектом прибирається право слідчого судді відмовити слідчому чи прокурору у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Автор: Наталя Мамченко

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