Открытие воздушного пространства Украины в условиях военного положения — Минрегион подготовил дорожную карту

Представлен пошаговый план и потребности для частичного открытия воздушного пространства Украины.

Министерство развития общин и территорий сообщило, что при поддержке Посольства США в Украине совместно с Государственной авиационной службой, Украэрорухом, Командованием Воздушных Сил и руководителями международных аэропортов презентовали дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения во время мероприятия в Варшаве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие собрало около ста представителей авиаотрасли – профильных регуляторов Евросоюза, Великобритании и США, руководство украинских и иностранных авиакомпаний, ранее совершавших полеты в Украине, страховые и лизинговые компании, производителей самолетов. Министерство развития общин и территорий представлял заместитель министра Сергей Деркач.

Вице-премьер-министр по восстановлению – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба подчеркнул, что сохранение авиационной инфраструктуры – это стратегическая задача.

«Это первое экспертное обсуждение, которое, как мы ожидаем, поможет двигаться вперед в вопросе создания условий для открытия воздушного пространства. Во время войны стратегической задачей для нас является сохранить авиационную инфраструктуру и квалифицированные кадры, чтобы, когда придет время, мы смогли восстановить гражданские полеты максимально быстро. Разумеется, это очень сложный вопрос как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения взаимодействия со всеми вовлеченными сторонами. Именно поэтому мы поддерживаем площадки, когда совместно с иностранными регуляторами отрасли, авиакомпаниями, страховыми, аэропортами и военными нарабатываем общий план», – отметил Алексей Кулеба.

В начале мероприятия Мэри Элизабет Мэдден, экономический советник Посольства США в Украине, отметила важность поддержки Украины в усилиях по восстановлению гражданской авиации и готовности Соединенных Штатов Америки обеспечить экспертную и техническую помощь.

Во время конференции заместитель министра Сергей Деркач представил пошаговый план и потребности для частичного открытия воздушного пространства. Оценка рисков для гражданской авиации была подготовлена ​​Государственной авиационной службой Украины, документ презентовал первый заместитель председателя Сергей Коршук. Об особенностях обеспечения безопасности аэронавигации и готовности аэронавигационной системы докладывал директор Украэроруха Андрей Ярмак. Кроме того, о готовности аэропортов рассказали генеральный директор Международный аэропорт «Борисполь» Алексей Дубревский и генеральный директор Международный аэропорт «Львов» имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская.

Механизмы координации гражданской и военной авиации были представлены Олегом Захарчуком, заместителем командира Воздушного командования «Центр» по авиации – начальником авиации.

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