Украина работает над открытием одного из аэропортов, – подтвердил Андрей Ермак

По словам главы ОП, это будет мощный толчок для развития экономики.

Фото: president.gov.ua

Украина хочет возобновить воздушное сообщение и работает над запуском одного из аэропортов. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время форума «Украина. Год 2024».

«Мы работаем над тем, чтобы открыть один из аэропортов. Но это произойдет только тогда, когда все вопросы безопасности будут (закрыты – ред.). Мы понимаем, насколько это будет сильный толчок для развития экономики», – рассказал Ермак.

В то же время он не уточнил, какой именно аэропорт может возобновить свою работу.

Ранее Алексей Данилов назвал главные условия для возобновления авиасообщения в Украине.

Также ранее сообщалось, что Украина работает над восстановлением авиаполетов в международный аэропорт «Борисполь» в Киевской области.

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