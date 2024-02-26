В США судья наказал юридическую фирму за попытку обосновать высокий гонорар с помощью ChatGPT

Юридическая фирма обратилась к ChatGPT для консультации относительно своих часовых ставок в ходе судебного процесса.

Фото: legaltech-talk.com

Судья из Нью-Йорка раскритиковал юридическую фирму, которая попыталась обосновать свои высокие гонорары с помощью чат-бота ChatGPT, передает ft.com.

В частности, юридическая фирма Cuddy Law решила обратиться к чат-боту ChatGPT за консультацией по поводу разумного размера гонораров для адвокатов в деле по Закону об образовании лиц с ограниченными возможностями. ChatGPT указал сумму в 200-500 долларов в час, а фирма решила выставить полный счет на 113 484 доллара (550-600 долларам в час).

Судья Пол Энгельмайер посчитал использование ChatGPT для обоснования столь высоких гонораров совершенно неубедительным. По его словам, ИИ не идентифицировал данные, на основании которых делал свои выводы, что затрудняет оценку их достоверности и актуальности.

Судья привел примеры других случаев, когда ChatGPT генерировал вымышленные судебные дела в ответ на запросы юристов.

В итоге в деле Cuddy Law суд сократил запрошенные фирмой гонорары более чем в два раза и рекомендовал в дальнейшем не ссылаться на ChatGPT при обосновании размера оплаты услуг.

Ранее сообщается, что Кассационный хозяйственный суд признал злоупотреблением правами и неуважением ссылку адвоката на «вывод» искусственного интеллекта ChatGPT.

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