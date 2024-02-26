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  1. В Украине

В Киеве снижается заболеваемость на грипп и ОРВИ среди школьников

23:39, 26 февраля 2024
За неделю выявлено 9 093 случаев заболевания у детей.
В Киеве снижается заболеваемость на грипп и ОРВИ среди школьников
Источник фото: Bermix Studio / Unsplash
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В Киеве, по сравнению с предыдущей неделей, наблюдается снижение заболеваемости на грипп и ОРВИ, в частности COVID-19, на 22,2% за счет детского и взрослого населения. Выявлено 9 093 случая заболевания у детей против 11 213 неделей ранее (снижение на 18,9%). Заболеваемость среди взрослых изменилась с 9 878 на 7 309 (снижение на 26%). Об этом сообщили в КГГА.

В общей сложности за 7-ю неделю 2024 года зарегистрировано 16 402 новых случая заболевания.

Дети составляют 55,4% от общего количества, на прошлой неделе – 53,2%. Заболеваемость среди школьников снизилась на 17,1%. Так, у детей школьного возраста зарегистрировано 5 764 случая.

По сравнению с предыдущей неделей снизилось количество госпитализированных лиц среди заболевших на грипп и ОРВИ среди взрослых и детей. В столичные медучреждения за последнюю неделю госпитализировали 463 человека, в частности 315 детей.

Также на COVID-19 заболел 181 человек, в частности 34 ребенка до 17 лет. Госпитализировали 50 человек, из которых 11 детей. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 7 взрослых пациентов.

На прошлой неделе было зарегистрировано 3 летальных исхода среди взрослых: два – от осложнений COVID-19 и один – от гриппа A.

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