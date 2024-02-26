У Києві знижується захворюваність на грип та ГРВІ серед школярів

За тиждень виявлено 9 093 випадків захворювання в дітей.

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У Києві порівняно з попереднім тижнем спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19, на 22,2% за рахунок дитячого і дорослого населення. Виявлено 9 093 випадків захворювання в дітей проти 11 213 тижнем раніше (зниження на 18,9%). Захворюваність серед дорослих змінилась із 9 878 на 7 309 (зниження на 26%). Про це повідомили у КМДА.

Загалом за 7-й тиждень 2024 року зареєстровано 16 402 нових випадки захворювання.

Діти становлять 55,4% від загальної кількості, на попередньому тижні – 53,2%. Захворюваність серед школярів знизилась на 17,1%. Так, у дітей шкільного віку зареєстровано 5 764 випадки.

Порівняно з попереднім тижнем знизилась кількість госпіталізованих осіб серед хворих на грип і ГРВІ серед дорослих і дітей. До столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізували 463 особи, зокрема 315 дітей.

Також на COVID-19 захворіла 181 особа, зокрема 34 дитини до 17 років. Госпіталізували 50 осіб, із яких 11 дітей. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебуває 7 дорослих пацієнтів.

Минулого тижня було зареєстровано 3 летальні випадки серед дорослих: два – від ускладнень COVID-19 і один – від грипу A.

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