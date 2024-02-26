Обмежено придатних військовозобов’язаних після ВЛК теж мобілізують: у ТЦК розповіли деталі

Зазвичай на таких військових чекає служба у тилових підрозділах.

Фото: apostrophe.ua

Обмежено придатних військовозобов’язаних, за підсумками проходження військово-лікарської комісії, теж можуть мобілізувати. Хоча таких випадків небагато. Про це розповів керівник Полтавського обласного ТЦК полковник Олексій Трофіменко в інтерв'ю Telegraf.

За словами Трофіменка, за мирних часів цю процедуру слід було б виконувати лише раз на п'ять років, це прописано у відповідному наказі №402. Однак з початком війни є певні зміни. Тож зараз, під час дії воєнного стану, ВЛК проходять один раз на рік.

«Тобто військовозобов’язаний, який пройшов ВЛК рік тому, знову зобов’язаний її проходити. Щодо оскаржень рішень ВЛК - якщо чоловік не згоден з її висновками, то має звертатися до нас, ми погоджуємо з обласною ВЛК час прибуття, направляємо його і там розглядається його скарга. І рішення районної ВЛК або відміняють, або підтверджують», - пояснив Трофіменко.

Окремим питанням для багатьох є те, чи мобілізують обмежено придатних на фронт. Трофименко каже, що так, але це відбувається рідше, оскільки посад для таких бійців не дуже багато. Водночас, за фактом, такі чоловіки придатні до служби, акцентував він.

«Щоб не було плутанини. Такий військовозобов’язаний може бути мобілізований, якщо в якійсь військовій частині є потреба у такому спеціалісті», - сказав Трофіменко.

За його словами, зазвичай на таких військових чекає служба у тилових підрозділах.

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