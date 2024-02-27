На Буковині двоє дітей отруїлись чадним газом через несправність пічного опалення

Рятувальники закликали не залишати дітей без нагляду та берегтись самим.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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У Чернівецькій області двоє дітей отруїлись чадним газом. Їх було госпіталізовано до місцевої лікарні. Про це повідомляє ДСНС.

«До лікарні у місто Вижниця госпіталізовано двох дітей 2020 і 2016 років народження Діагноз - отруєння чадним газом», - розповіли рятувальники.

Попередньою причиною нещасного випадку стала несправність пічного опалення.

У ДСНС принагідно нагадали правила користування пічним опаленням, та наголошують на необхідності:

не використовувати газові прилади для обігріву кімнат та не залишати їх без нагляду;

регулярно перевіряти справність газових приладів і вентиляційних каналів;

у випадку користування пічним опаленням регулярно прочищати димохід і слідкувати за наявністю на ньому тріщин;

встановити у помешканні детектор чадного газу.

Крім того, рятувальники закликали не залишати дітей без нагляду та берегтись самим.

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