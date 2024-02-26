На Броварському проспекті в Києві частково обмежать рух транспорту до 9 березня

Частково обмежать рух транспорту шляхопроводом на проспекті Броварському між станціями метро «Дарниця» та «Лівобережна».

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Із понеділка, 26 лютого, з 22:00 до опівночі 9 березня частково обмежать рух транспорту шляхопроводом на проспекті Броварському між станціями метро «Дарниця» та «Лівобережна» в напрямку міста Бровари.

Про це сказано у повідомленні КМДА.

Як зазначили у КК «Київавтодор», мостовики будуть ліквідовувати пошкодження дорожнього покриття. Рух транспорту перекриватимуть в другій смузі.

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