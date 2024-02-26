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Порядок обмеження ухилянтів у праві на керування авто та виїзду за кордон: стали відомі поправки до законопроекту про мобілізацію у КАСУ

Стали відомі поправки, які пропонує голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов до Кодексу адміністративного судочинства у частині порядку обмеження ухилянтів у праві на керування автомобілем.

Мобілізація засуджених: які зміни до Кримінального кодексу пропонуються у поправках до законопроекту про мобілізацію

Спікер Руслан Стефанчук запропонував поправки до законопроекту про мобілізацію, якими Кримінальний кодекс доповнюється статтею про звільнення від відбування покарання для подальшого проходження засудженим військової служби за призовом під час мобілізації.

Суд не повинен дублювати рішення особисто позивачу, якщо його доставлено до Електронного кабінету адвоката, навіть якщо адвокат його проігнорував, - позиція Верховного Суду

Позивач стверджував, що його адвокат отримав судове рішення через Електронний кабінет, але не повідомив йому, тому був пропущений строк на апеляційне оскарження: що вирішив Верховний Суд

Верховна Рада ухвалила зміни до КПК щодо порядку вручення судових повісток по кримінальних справах

У КПК визначили, що у випадку, якщо особа подала письмову заяву на одержання повісток про виклик з використанням Електронного кабінету, днем вручення повістки про виклик до слідчого судді, суду є день отримання судом повідомлення про доставлення повістки про виклик до слідчого судді, суду на офіційну електронну адресу особи.

У НАБУ переможець конкурсу на голову НАЗК Віктор Павлущик займався виявленням корупції серед суддів та прокурорів

Обробляв дані у ході кваліфікаційного оцінювання суддів – що відомо про нового голову НАЗК Віктора Павлущика.

  1. В Україні

На Броварському проспекті в Києві частково обмежать рух транспорту до 9 березня

23:20, 26 лютого 2024
Частково обмежать рух транспорту шляхопроводом на проспекті Броварському між станціями метро «Дарниця» та «Лівобережна».
На Броварському проспекті в Києві частково обмежать рух транспорту до 9 березня
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Із понеділка, 26 лютого, з 22:00 до опівночі 9 березня частково обмежать рух транспорту шляхопроводом на проспекті Броварському між станціями метро «Дарниця» та «Лівобережна» в напрямку міста Бровари.

Про це сказано у повідомленні КМДА.

Як зазначили у КК «Київавтодор», мостовики будуть ліквідовувати пошкодження дорожнього покриття. Рух транспорту перекриватимуть в другій смузі.

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