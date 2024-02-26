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Порядок ограничения уклонистов в праве на управление авто и на выезд за границу: стали известны поправки к законопроекту о мобилизации в КАСУ

Стали известны поправки, которые предлагает председатель Комитета ВР по правовой политике Денис Маслов в Кодекс административного судопроизводства в части порядка ограничения уклонистов в праве на управление автомобилем.

Мобилизация осужденных: какие изменения в Уголовный кодекс предлагаются в поправках к законопроекту о мобилизации

Спикер Руслан Стефанчук предложил поправку к законопроекту о мобилизации, которым Уголовный кодекс дополняется статьей об освобождении от отбывания наказания для последующего прохождения осужденным военной службы по призыву во время мобилизации.

Суд не должен дублировать решение лично истцу, если оно доставлено в Электронный кабинет адвоката, даже если адвокат его проигнорировал, - позиция Верховного Суда

Истец утверждал, что его адвокат получил судебное решение через электронный кабинет, но не сообщил ему, поэтому был пропущен срок на апелляционное обжалование: что решил Верховный Суд

Верховная Рада приняла изменения в УПК о порядке вручения судебных повесток по уголовным делам

В УПК определили, что в случае, если лицо подало письменное заявление на получение повесток о вызове с использованием Электронного кабинета, днем вручения повестки о вызове к следственному судье, суду является день получения судом уведомления о доставке повестки о вызове к следственному судье, суду на официальный электронный адрес лица.

В НАБУ победитель конкурса на главу НАПК Виктор Павлущик занимался выявлением коррупции среди судей и прокуроров

Обрабатывал данные в ходе квалификационного оценивания судей – что известно о новом главе НАПК Викторе Павлущике.

  1. В Украине

На Броварском проспекте в Киеве частично ограничат движение транспорта до 9 марта

23:20, 26 февраля 2024
Частично ограничат движение транспорта по путепроводу на проспекте Броварском между станциями метро «Дарница» и «Левобережная».
На Броварском проспекте в Киеве частично ограничат движение транспорта до 9 марта
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С понедельника, 26 февраля, с 22:00 до полуночи 9 марта частично ограничат движение транспорта по путепроводу на проспекте Броварском между станциями метро «Дарница» и «Левобережная» в направлении города Бровары.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

Как отметили в КК «Киевавтодор», мостовики будут ликвидировать повреждение дорожного покрытия. Движение транспорта будет перекрываться во второй полосе.

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