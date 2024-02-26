На Броварском проспекте в Киеве частично ограничат движение транспорта до 9 марта

Частично ограничат движение транспорта по путепроводу на проспекте Броварском между станциями метро «Дарница» и «Левобережная».

С понедельника, 26 февраля, с 22:00 до полуночи 9 марта частично ограничат движение транспорта по путепроводу на проспекте Броварском между станциями метро «Дарница» и «Левобережная» в направлении города Бровары.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

Как отметили в КК «Киевавтодор», мостовики будут ликвидировать повреждение дорожного покрытия. Движение транспорта будет перекрываться во второй полосе.

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