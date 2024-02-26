Завладела почти 100 000 грн: в Черкасской области бухгалтер начисляла себе завышенную зарплату

Женщина вносила завышенные данные в сведения для зачисления своей заработной платы, чем это было определено условиями гражданско-правового соглашения.

В Черкассах правоохранители сообщили о подозрении бухгалтеру по фактам завладения ею бюджетными средствами.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 41-летняя женщина оказывала бухгалтерские услуги в одном из коммунальных медицинских учреждений. Она составляла сведения о распределении заработной платы среди работников заведения в пределах зарплатного проекта.

«Пользуясь доверием, подозреваемая вносила завышенные данные в сведения для зачисления своей заработной платы, чем это было определено условиями гражданско-правового соглашения», - сказано в сообщении.

В результате мошеннических действий женщина завладела средствами местного бюджета на сумму около 100 тысяч гривен.

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