Более 90% предприятий в Украине возобновили свою работу и возвращаются к довоенным мощностям, — Шмыгаль

Премьер подчеркнул, что бизнесу помогли восстановиться адаптивность, инициативность, кризисный менеджмент и своевременные программы поддержки со стороны государства.

Фото: kmu.gov.ua

В Украине более 90% предприятий возобновили свою работу и возвращаются к довоенным мощностям. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время форума «Сделано в Украине».

«Устойчивость Украины за два года полномасштабной войны – это результат героизма наших сил обороны и результат самоотверженной работы украинского бизнеса», - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, после полномасштабного вторжения рф в Украину экономика упала на 30%, а многие эксперты предрекали экономическую катастрофу, «но так же, как на поле боя эксперты недооценили украинскую армию, в тылу они недооценили украинских предпринимателей».

Он подчеркнул, что именно адаптивность, инициативность, кризисный менеджмент, своевременные программы поддержки со стороны государства помогли бизнесу удержаться и восстановиться.

«Сегодня более 90% украинских предприятий возобновили свою работу и возвращаются к довоенным мощностям», - отметил премьер.

Шмыгаль добавил, что наибольшие темпы обновления демонстрируют такие отрасли, как строительство, сельское хозяйство, внутренняя торговля, перерабатывающая промышленность.

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