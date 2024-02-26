За два года больше половины украинских беженцев в Эстонии вышла на работу

Более 51 тысячи украинских беженцев получают поддержку от Эстонии.

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По поручению эстонского Министерства социальной защиты создан фонд помощи для украинских беженцев, которые ищут убежище в этой стране в связи с войной на Украине. За последние два года более половины из них уже нашли работу, а обращений за социальной помощью стало значительно меньше. Об этом сообщает err.ee, ссылаясь на данные Министерства.

Около 51 тысячи украинских беженцев нашли убежище в Эстонии, и на начало 2024 года в стране осталось около 35 тысяч таких лиц. Министерство социальной защиты Эстонии сообщило, что украинские беженцы имеют право на социальные льготы наравне с другими гражданами, но они составляют лишь малую долю от общего количества получателей помощи.

Более половины украинских беженцев уже трудоустроились на рынке труда страны. Также им оказывают помощь с размещением, и за последние два года более 24 980 беженцев воспользовались временным жильем.

Управление социального страхования также выплачивает различные виды помощи, такие как семейное пособие, пособие по инвалидности и помощь лицам пожилого возраста, украинским беженцам на тех же условиях, что и жителям страны.

За последние два года количество обращений украинских беженцев в Управление социального страхования значительно уменьшилось: в 2023 году сократилось до 7 тысяч по сравнению с 15,5 тысячами в 2022 году.

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