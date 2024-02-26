За два роки більша половина українських біженців в Естонії вийшла на роботу

Понад 51 тисяча українських біженців отримують підтримку від Естонії.

Джерело фото: pravdatutnews

За дорученням естонського Міністерства соціального захисту створено фонд допомоги для українських біженців, які шукають притулок у цій країні у зв'язку з війною на Україні. За останні два роки понад половина з них вже знайшла роботу, а звернень за соціальною допомогою стало значно менше. Про це повідомляє err.ee, посилаючись на дані Міністерства.

Близько 51 тисячі українських біженців знайшли притулок в Естонії, і на початок 2024 року у країні залишилося близько 35 тисяч таких осіб. Міністерство соціального захисту Естонії повідомило, що українські біженці мають право на соціальні пільги нарівні з іншими громадянами, але вони складають лише малу частку від загальної кількості отримувачів допомоги.

Більше половини українських біженців уже працевлаштувалися на ринку праці країни. Також їм надають допомогу з розміщенням, і за останні два роки понад 24 980 біженців скористалися тимчасовим житлом.

Управління соціального страхування також виплачує різні види допомоги, такі як сімейна допомога, допомога по інвалідності та допомога особам похилого віку, українським біженцям за тих самих умов, що і мешканцям країни.

За останні два роки кількість звернень українських біженців до Управління соціального страхування значно зменшилася: у 2023 році скоротилися до 7 тисяч порівняно з 15,5 тисячами у 2022 році.

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