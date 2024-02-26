Понад 90% підприємств в Україні відновили свою роботу і повертаються до довоєнних потужностей, — Шмигаль

Прем’єр наголосив, що бізнесу допомогли відновитися адаптивність, ініціативність, кризовий менеджмент та своєчасні програми підтримки з боку держави.

Фото: kmu.gov.ua

В Україні понад 90% підприємств відновили свою роботу і повертаються до довоєнних потужностей. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму «Зроблено в Україні».

«Стійкість України за два роки повномасштабної війни – це результат героїзму наших Сил оборони та результат самовідданої роботи українського бізнесу», - зазначив очільник уряду.

За словами Шмигаля, після повномасштабного вторгнення рф в Україну економіка впала на 30%, а багато хто з експертів пророкував економічну катастрофу, «але так само, як на полі бою експерти недооцінили українську армію, в тилу вони недооцінили українських підприємців».

Він наголосив, що саме адаптивність, ініціативність, кризовий менеджмент, своєчасні програми підтримки з боку держави – допомогли бізнесу втриматись і відновитися.

«Сьогодні понад 90% українських підприємств відновили свою роботу і повертаються до довоєнних потужностей», - зазначив прем’єр.

Шмигаль додав, що найбільші темпи відновлення демонструють такі галузі, як будівництво, сільське господарство, внутрішня торгівля, переробна промисловість.

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