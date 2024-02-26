Заволоділа майже 100 000 грн: на Черкащині бухгалтер нараховувала собі завищену зарплату

Жінка вносила завищені дані до відомостей для зарахування своєї заробітної плати, ніж це було визначено умовами цивільно-правової угоди.

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У Черкасах правоохоронці повідомили про підозру бухгалтеру за фактами заволодіння нею бюджетними коштами.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 41-річна жінка надавала бухгалтерські послуги в одному із комунальних медичних закладів. Вона складала відомості розподілу заробітної плати серед працівників закладу в межах зарплатного проєкту.

«Користуючись наданою довірою, підозрювана вносила завищені дані до відомостей для зарахування своєї заробітної плати, ніж це було визначено умовами цивільно-правової угоди», - сказано у повідомленні.

У результаті шахрайських дій жінка заволоділа коштами місцевого бюджету на суму майже 100 тисяч гривень.

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