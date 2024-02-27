На Буковине двое детей отравились угарным газом из-за неисправности печного отопления

Спасатели призвали не оставлять детей без присмотра и беречь себя.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Черновицкой области двое детей отравились угарным газом. Они были госпитализированы в местную больницу. Об этом сообщает ГСЧС.

«В больницу в город Вижница госпитализированы двое детей 2020 и 2016 годов рождения Диагноз - отравление угарным газом», - рассказали спасатели.

Предварительной причиной несчастного случая явилась неисправность печного отопления.

В ГСЧС напомнили правила пользования печным отоплением, и отмечают необходимость:

не использовать газовые приборы для обогрева комнат и не оставлять их без присмотра;

регулярно проверять исправность газовых приборов и вентиляционных каналов;

в случае использования печным отоплением регулярно прочищать дымоход и следить за наличием на нем трещин;

установить в доме детектор угарного газа.

Кроме того, спасатели призвали не оставлять детей без присмотра и беречься самим.

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