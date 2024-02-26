Ограниченно пригодных военнообязанных после ВВК тоже мобилизуют: в ТЦК рассказали детали

Обычно таких военных ждет служба в тыловых подразделениях.

Фото: apostrophe.ua

Ограниченно пригодные военнообязанные, по итогам прохождения военно-врачебной комиссии, тоже могут мобилизовать. Хотя таких случаев немного. Об этом рассказал руководитель Полтавского областного ТЦК полковник Алексей Трофименко в интервью Telegraf.

По словам Трофименко, в мирное время эту процедуру следовало бы выполнять только раз в пять лет, это прописано в соответствующем приказе №402. Однако с началом войны есть некоторые изменения. Поэтому сейчас, во время действия военного положения, ВВК проходят один раз в год.

«То есть военнообязанный, прошедший ВВК год назад, снова обязан ее проходить. Относительно обжалований решений ВВК– если мужчина не согласен с ее выводами, то должен обращаться к нам, мы согласовываем с областным ВВК время прибытия, направляем его и там рассматривается его жалоба. И решения районной ВВК либо отменяют, либо подтверждают», – объяснил Трофименко.

Отдельным вопросом для многих является то, мобилизуют ли ограниченно пригодных на фронт. Трофименко говорит, что да, но это происходит реже, поскольку должностей для таких бойцов не слишком много. В то же время, по факту такие мужчины пригодны к службе, акцентировал он.

«Чтобы не было путаницы. Такой военнообязанный может быть мобилизован, если в какой-то воинской части есть потребность в таком специалисте», - сказал Трофименко.

По его словам, обычно таких военных ждет служба в тыловых подразделениях.

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