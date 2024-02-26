У США суддя покарав юридичну фірму за спробу обґрунтувати високий гонорар за допомогою ChatGPT

Юридична фірма звернулася до ChatGPT для консультації щодо своїх вартових ставок у ході судового процесу.

Фото: legaltech-talk.com

Суддя з Нью-Йорка розкритикував юридичну фірму, яка спробувала обґрунтувати свої високі гонорари за допомогою чат-боту ChatGPT, передає ft.com.

Зокрема, юридична фірма Cuddy Law вирішила звернутися до чат-боту ChatGPT за консультацією щодо розумного розміру гонорарів для адвокатів у справі Закону про освіту осіб з обмеженими можливостями. ChatGPT вказав суму 200-500 доларів на годину, а фірма вирішила виставити повний рахунок на 113 484 долари (550-600 доларів на годину).

Суддя Пол Енгельмайєр порахував використання ChatGPT для обґрунтування таких високих гонорарів абсолютно непереконливим. За його словами, ШІ не ідентифікував дані, на підставі яких робив свої висновки, що ускладнює оцінку їхньої достовірності та актуальності.

Суддя навів приклади інших випадків, коли ChatGPT генерував вигадані судові справи у відповідь на запити юристів.

У підсумку у справі Cuddy Law суд скоротив гонорари, що запросила фірма, більш ніж у два рази і рекомендував надалі не посилатися на ChatGPT при обґрунтуванні розміру оплати послуг.

Раніше ми писали, що Касаційний господарський суд визнав зловживанням правами і неповагою посилання адвоката на «висновок» штучного інтелекту ChatGPT.

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