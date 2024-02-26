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Мобілізація засуджених: які зміни до Кримінального кодексу пропонуються у поправках до законопроекту про мобілізацію

Спікер Руслан Стефанчук запропонував поправки до законопроекту про мобілізацію, якими Кримінальний кодекс доповнюється статтею про звільнення від відбування покарання для подальшого проходження засудженим військової служби за призовом під час мобілізації.

Суд не повинен дублювати рішення особисто позивачу, якщо його доставлено до Електронного кабінету адвоката, навіть якщо адвокат його проігнорував, - позиція Верховного Суду

Позивач стверджував, що його адвокат отримав судове рішення через Електронний кабінет, але не повідомив йому, тому був пропущений строк на апеляційне оскарження: що вирішив Верховний Суд

Верховна Рада ухвалила зміни до КПК щодо порядку вручення судових повісток по кримінальних справах

У КПК визначили, що у випадку, якщо особа подала письмову заяву на одержання повісток про виклик з використанням Електронного кабінету, днем вручення повістки про виклик до слідчого судді, суду є день отримання судом повідомлення про доставлення повістки про виклик до слідчого судді, суду на офіційну електронну адресу особи.

У НАБУ переможець конкурсу на голову НАЗК Віктор Павлущик займався виявленням корупції серед суддів та прокурорів

Обробляв дані у ході кваліфікаційного оцінювання суддів – що відомо про нового голову НАЗК Віктора Павлущика.

Керівник Департаменту антикорупційної політики НАЗК Дмитро Калмиков оголосив про звільнення після оголошення переможця на голову НАЗК

Після оголошення Конкурсною комісією з відбору НАЗК переможцем Віктора Павлущика інший кандидат – Дмитро Калмиков, який є керівником Департаменту антикорупційної політики НАЗК, оголосив про звільнення за власним бажанням.

  1. У світі

У США суддя покарав юридичну фірму за спробу обґрунтувати високий гонорар за допомогою ChatGPT

14:57, 26 лютого 2024
Юридична фірма звернулася до ChatGPT для консультації щодо своїх вартових ставок у ході судового процесу.
У США суддя покарав юридичну фірму за спробу обґрунтувати високий гонорар за допомогою ChatGPT
Фото: legaltech-talk.com
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Суддя з Нью-Йорка розкритикував юридичну фірму, яка спробувала обґрунтувати свої високі гонорари за допомогою чат-боту ChatGPT, передає ft.com.

Зокрема, юридична фірма Cuddy Law вирішила звернутися до чат-боту ChatGPT за консультацією щодо розумного розміру гонорарів для адвокатів у справі Закону про освіту осіб з обмеженими можливостями. ChatGPT вказав суму 200-500 доларів на годину, а фірма вирішила виставити повний рахунок на 113 484 долари (550-600 доларів на годину).

Суддя Пол Енгельмайєр порахував використання ChatGPT для обґрунтування таких високих гонорарів абсолютно непереконливим. За його словами, ШІ не ідентифікував дані, на підставі яких робив свої висновки, що ускладнює оцінку їхньої достовірності та актуальності.

Суддя навів приклади інших випадків, коли ChatGPT генерував вигадані судові справи у відповідь на запити юристів.

У підсумку у справі Cuddy Law суд скоротив гонорари, що запросила фірма, більш ніж у два рази і рекомендував надалі не посилатися на ChatGPT при обґрунтуванні розміру оплати послуг.

Раніше ми писали, що Касаційний господарський суд визнав зловживанням правами і неповагою посилання адвоката на «висновок» штучного інтелекту ChatGPT.

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