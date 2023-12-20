Олексій Данілов назвав головні умови для відновлення авіасполучення в Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов виділив 4 умови для відновлення авіасполучення в країні.

Фото: fakty.com.ua

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що відновлення авіасполучення в Україні є важливим питанням, а наразі «є чотири ключові компоненти, які потрібно вирішити». Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«По-перше, це захист тих летовищ, де буде вирішено розпочати користування літаками. По-друге, має бути готова інфраструктура. Має бути обов'язково задіяний механізм страхування, бо без страховок ніхто цього робити не буде. Ну і компанія, яка візьметься робити перельоти, це теж питання», - сказав Данілов.

Також секретар РНБО додав, що спільними зусиллями ці питання вдасться закрити і Україна рано чи пізно зможе скористатися своїм небом.

«Я думаю, що наступного року ми це питання точно зрушимо з мертвої точки», - наголосив він.

Раніше ми повідомляли, що Україна працює над відновленням авіапольотів до міжнародного аеропорту «Бориспіль», що на Київщині. Про це заявляв президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.