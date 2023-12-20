Алексей Данилов назвал главные условия для возобновления авиасообщения в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов выделил 4 условия для возобновления авиасообщения в стране.

Фото: fakty.com.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что возобновление авиасообщения в Украине является важным вопросом, а сейчас «есть четыре ключевых компонента, которые нужно решить». Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Во-первых, это защита тех аэропортов, где будет решено начать пользование самолетами. Во-вторых, должна быть готова инфраструктура. Должен быть обязательно задействованный механизм страхования, потому что без страховок никто этого делать не будет. Ну и компания, которая займется совершать перелеты, это тоже вопрос», - сказал Данилов.

Также секретарь СНБО добавил, что совместными усилиями эти вопросы удастся закрыть, и Украина рано или поздно сможет воспользоваться своим небом.

«Я думаю, что в следующем году мы этот вопрос точно сдвинемся с мертвой точки», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Украина работает над восстановлением авиаполетов в международный аэропорт «Борисполь» в Киевской области. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

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