Авиаполеты могут вернуться в Украину уже в январе 2025 года

Сейчас для возобновления полетов рассматривают аэропорты «Львов» или «Борисполь».

Фото: cfts.org.ua

До конца января 2025 года в Украине могут возобновить авиаполеты в одном из аэропортов - «Львов» или «Борисполь». Об этом заявил старший партнер Marsh McLennan Криспин Эллисон на Киевском международном экономическом форуме, пишет «Интерфакс-Украина».

Эллисон отметил, что страхование полетов будет легче обеспечить, если самолеты начнут летать из Львова, однако по его словам, президент Украины Владимир Зеленский настаивает на первоочередном открытии аэропорта «Борисполь».

«Президент возненавидит меня за то, что я это сказал, потому что он сфокусирован на «Борисполе», однако первоначальный фокус - «Львов». Семь минут полета от Польши», - отметил Эллисон.

Для обеспечения страхования полетов на таких самолетах, как Airbus-320 и Boeing-737, нужны полисы на общую сумму в не менее $750 млн. Окончательное решение будет принимать Офис президента, учитывая ситуацию с безопасностью и состояние противовоздушной обороны.

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», во Львове рассматривают возможность открытия аэропорта.

Напомним, ранее при поддержке посольства США была разработана «дорожная карта» для открытия украинского воздушного пространства.

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