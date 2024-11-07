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Чи буде штраф за використання готівки на цілі, не пов’язані із веденням господарської діяльності

22:36, 7 листопада 2024
Податкова підкреслює, що суб’єкти господарювання не мають права накопичувати готівкову виручку у своїх касах понад установлений ліміт каси для здійснення витрат до настання строків цих виплат.
Чи буде штраф за використання готівки на цілі, не пов’язані із веденням господарської діяльності
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Податкова служба у Запорізькій області розповідає, чи буде штраф за використання готівки на цілі, не пов’язані із веденням господарської діяльності.

Зазначається, що питання щодо порядку ведення касових операцій визначено постановою НБУ від 29.12.2017 №148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні».

Суб’єкти господарювання використовують готівкову виручку (готівку), у тому числі готівку, одержану з банку, для забезпечення потреб, що виникають у процесі їх функціонування, а також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов’язковими платежами).

Суб’єкти господарювання не мають права накопичувати готівкову виручку (готівку) у своїх касах понад установлений ліміт каси для здійснення витрат до настання строків цих виплат.

Водночас Положення №148 не визначає відповідальності за порушення щодо використання готівкової виручки (готівки) не за цільовим призначенням.

У податковій зазначають, що відповідальність за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням була визначена абзацом 6 п. 1 Указу Президента України від 12.06.1995 №436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» та передбачала штраф у розмірі витраченої готівки не за призначенням.

Відповідно до п. 24 Указу Президента України від 20.06.2019 №418/2019 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України» Указ №436 з 23.06.2019 втратив чинність.

Враховуючи зазначене, чинним законодавством не передбачено відповідальності за використання готівкових коштів не за цільовим призначенням.

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податкова

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