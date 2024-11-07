Верховний Суд виклав позицію щодо способу подання заяви про продовження договору оренди державного і комунального майна

КГС ВС розглянув справу за позовом про усунення перешкод у користуванні державним майном, обґрунтованим закінченням строку дії договору оренди цього майна.

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Вимога про подання заяви на продовження договору оренди державного і комунального майна разом з необхідними документами шляхом заповнення електронної форми через особистий кабінет в електронній торговій системі (ЕТС) є імперативною та не містить альтернативних способів подання відповідної заяви.

Такий висновок викладено в постанові судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин і права власності Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, ухваленій у справі за позовом про усунення перешкод у користуванні державним майном, обґрунтованим закінченням строку дії договору оренди цього майна. Постанова КГС ВС від 26 вересня 2024 року у справі № 902/489/23.

Як зазначила судова палата, запровадження ЕТС у відносинах оренди державного та комунального майна мало на меті забезпечити уніфікацію порядку передачі в оренду державного та комунального майна, сприяти доступності та прозорості такої процедури, запобігти можливим зловживанням при передачі в оренду об’єктів державної та комунальної власності.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 11, ч. 1 ст. 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» заяви на оренду державного і комунального майна подаються в ЕТС. Вимога про подання заяви на продовження договору оренди разом зі звітом про оцінку об’єкта оренди шляхом заповнення електронної форми через особистий кабінет в ЕТС передбачена також п. 136 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою КМУ від 3 червня 2020 року № 483. Така вимога є імперативною і не містить альтернативних способів подання цієї заяви.

З огляду на наведене судова палата погодилася з висновками судів попередніх інстанцій про те, що договір оренди державного майна мав продовжуватися в порядку, передбаченому ст. 18 згаданого Закону, і орендар не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку його дії мав подати заяву про продовження договору шляхом заповнення електронної форми через особистий кабінет в ЕТС.

Доводи відповідача про відсутність технічної можливості подати відповідну заяву в ЕТС через те, що об’єкт оренди був розміщений у цій системі лише тоді, коли строк на її подання вже сплив, судова палата відхилила, ураховуючи, що функціонал ЕТС передбачає можливість подання заяв з питань оренди як щодо об’єктів, зареєстрованих у системі, так і щодо об’єктів, не зареєстрованих у ній.

Отже, судова палата дійшла висновку, що згідно із встановленими попередніми судовими інстанціями обставинами відповідач не довів факту звернення до орендодавця з відповідною заявою шляхом заповнення електронної форми через особистий кабінет в ЕТС разом з необхідними для продовження строку дії договору оренди документами, у зв’язку з чим залишила без змін оскаржувані судові рішення про задоволення позову та зобов’язання відповідача усунути перешкоди в користуванні державним майном шляхом звільнення приміщення, що було об’єктом оренди.

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