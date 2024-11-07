Около 8 млн украинцев не работают – Минэкономики фиксирует дефицит кадров

Украина нуждается в дополнительных 4,5 миллиона работников, – Минэкономики.

Источник фото: Минфин

В Украине наблюдается острый дефицит кадров во всех секторах экономики, тогда как около 8 миллионов граждан остаются экономически неактивными. Об этом заявила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Бережной, исследование Министерства экономики показало, что Украине сейчас нужно дополнительно 4,5 миллиона рабочих. Она подчеркнула важность сотрудничества правительства, бизнеса и общественных организаций для создания программ, которые бы повышали конкурентоспособность украинцев на рынке труда.

Среди существующих инициатив - программы переобучения, ваучеры, а также партнерство с платформой Coursera и ее проектом Reskill, в рамках которого выделено 30 тысяч стипендий. Однако, по словам Бережной, этого недостаточно, ведь около 8 миллионов человек, в том числе ветераны, люди с инвалидностью и женщины с семейными обязанностями, все еще остаются вне рынка труда.

«Но в то же время – это капля в море, потому что в Украине примерно 8 млн внутри государства экономически неактивного населения. То ли это люди, которые не ищут работу по определенным причинам в связи с инвалидностью, то ли это ветераны, которые не нашли себя на рынке труда, то ли это женщины, которые не могут совмещать семейные обязанности и рабочие обязанности», - отметила Бережная.

Министерство экономики планирует активизировать работу для привлечения этих групп населения к трудовому процессу, создавая новые возможности для их интеграции в экономическую жизнь страны.

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», 98% повесток на мобилизацию присылают тем, кто не платит налоги, - заявил Денис Шмыгаль.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.