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«Время не на вашей стороне» – Орбан рассказал о своей встрече с Зеленским

12:42, 9 ноября 2024
Орбан рассказал о попытке во время встречи убедить Зеленского прекратить огонь.
«Время не на вашей стороне» – Орбан рассказал о своей встрече с Зеленским
Фото из открытых источников
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился деталями своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Орбан отметил, что во время своего визита пытался убедить украинского лидера в необходимости прекращения огня, однако Зеленский выразил противоположную позицию.

«Что я делал в Украине? Я приехал не для того, чтобы давить на украинцев. Я пытался объяснить их президенту: «Пожалуйста, мой друг, время не на вашей стороне, я готов помочь вам, готов поспособствовать прекращению огня, а затем помочь достичь приемлемого мира. Но Зеленский ответил: «Виктор, у меня другое мнение. Время на нашей стороне». Я сказал: «Спасибо, президент. Моя миссия завершена», - сказал Орбан.

Напомним, Орбан заявил, что Европа не может финансировать войну в Украине без Трампа.

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», Виктор Орбан напомнил, что встречался с Зеленским и Трампом 4 месяца назад, и отметил, что основная проблема - отсутствие коммуникации.

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война Владимир Зеленский Орбан

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