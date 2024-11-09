«Час не на вашому боці» – Орбан розповів про свою зустріч з Зеленським

Орбан розповів про спробу під час зустрічі переконати Зеленського припинити вогонь.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поділився деталями своєї зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Орбан зазначив, що під час свого візиту намагався переконати українського лідера в необхідності припинення вогню, однак Зеленський висловив протилежну позицію.

«Що я робив в Україні? Я приїхав не для того, щоб тиснути на українців. Я намагався пояснити їхньому президенту: «Будь ласка, мій друже, час не на вашому боці, я готовий допомогти вам, готовий посприяти припиненню вогню, а потім допомогти досягти прийнятного миру. Але Зеленський відповів: «Вікторе, у мене інша думка. Час на нашому боці». Я сказав: «Дякую, президенте. Моя місія завершена», — сказав Орбан.

Нагадаємо, Орбан заявив, що Європа не може фінансувати війну в Україні без Трампа.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Віктор Орбан нагадав, що зустрічався з Зеленським і Трампом 4 місяці тому, і зазначив, що основна проблема – відсутність комунікації.

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