Зараз склалася ситуація, яку Дональд Трамп передбачив 4 місяці тому — Віктор Орбан

Віктор Орбан нагадав, що зустрічався з Зеленським і Трампом 4 місяці тому, і зазначив, що основна проблема – відсутність комунікації.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нагадав, що у липні 2024 року зустрічався як з Дональдом Трампом, так і з Президентом України Володимиром Зеленським.

На його думку, зараз склалася ситуація, яку Дональд Трамп передбачив ще у липні.

«Усе це не тому, що ми маємо здатність бачити майбутнє, а тому, що якщо ми спілкуємось, то розуміємо, що станеться» - підкреслив Віктор Орбан в інтерв’ю національному радіо 8 листопада.

За його словами, війна зараз є найважливішим питанням, і США «більше не сприятиме війні», оскільки» Дональд Трамп ненавидить війну».

«Це торкнеться і нас, оскільки одна Європа не може фінансувати цю війну. Збільшується кількість тих, хто мовчить, а також тих, хто вважає за потрібне адаптуватися до нової ситуації. Ось ми, які від початку говорили, що має бути мир», – сказав Віктор Орбан.

Він нагадав: чотири місяці тому відвідував Київ, спілкувався з президентом Китаю, президентом Туреччини, президентом США Джо Байденом і Дональдом Трампом.

«Він (Трамп – прим. ред.) уже тоді описав, що мало статися. Зараз ми точно там, де він сказав тоді. Усе це не тому, що ми маємо здатність бачити майбутнє, а тому, що якщо ми спілкуємось, то розуміємо, що станеться», – зазначив Віктор Орбан. За його словами, найбільшою проблемою сьогодні є відсутність комунікації.

За винятком Угорщини, ніхто в Євросоюзі не підготувався до нинішньої ситуації, тому швидкі, важливі рішення повинні прийматися в короткий термін, підкреслив Орбан.

За його словами, «мирний бюджет можна підготувати».

«Наступного року ми можемо зробити те, про що раніше неможливо було уявити», — додав він.

За словами Віктора Орбана, якби людей запитали, навіщо вони тримають політиків, вони, напевно, відповіли б, що це мають бути люди, чия робота полягає в тому, щоб намагатися зрозуміти майбутнє. «Це не завжди видно в сучасному світі, але політики повинні думати про те, що буде. Після цього політики мають скласти плани дій.

Я працюю над цим і можу сказати, що ми розуміли, що принесе майбутнє, ми створили гарні плани, перед людьми відкриваються величезні можливості», зазначив Віктор Орбан.

Однією з проблем Європи, на його думку, є те, що європейська компанія платить за газ у чотири рази більше, ніж американська компанія, яка працює в тій же галузі, а за електроенергію – втричі більше. «Це треба виправляти, потрібне абсолютно нове регулювання енергетики», заявив прем'єр.

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