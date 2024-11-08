Суд конфіскував дві земельні ділянки у громадянина рф, які він успадкував

Протягом року після набуття права власності він не здійснив відчуження земель.

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Лебединський районний суд Сумської області задовільнив позов Сумської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Сумській області до громадянина рф про конфіскацію земельних ділянок. Про це повідомляє пресслужба суду.

За результатом розгляду справи суд конфіскував у власність держави дві земельні ділянки загальною площею 3,1 га з цільовим призначенням земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Вищезазначені земельні ділянки чоловік успадкував, однак, всупереч вимогам частини 4 статті 81 Земельного кодексу України, протягом року після набуття права власності не здійснив їх відчуження.

Рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене в установленому законом порядку.

Раніше ми писали, що на Львівщині у громадянки рф конфіскували три земельні ділянки.

Також на Хмельниччині суд конфіскував дві земельні ділянки у жителя рф.

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