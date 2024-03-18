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На Хмельниччині суд конфіскував дві земельні ділянки у жителя рф

17:01, 18 березня 2024
Громадянин рф набув право власності на дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення садівництва, які не можуть перебувати в його власності, та протягом року не відчужив їх.
На Хмельниччині суд конфіскував дві земельні ділянки у жителя рф
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Новоушицький районний суд Хмельницької області задовольнив позов прокурора: ухвалив конфіскувати у власність держави дві земельні ділянки для ведення садівництва, які належать громадянинові рф. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд. 

Як встановив суд, житель москви отримав землю у Кам’янець-Подільському районі в дар від тамтешньої мешканки. Одну ділянку – у 2009 році, іншу – у 2013 році. Кожна має площу 0,05 га та належить до категорії земель сільськогосподарського призначення для ведення індивідуального садівництва.

Суд звернув увагу, що за Земельним кодексом України, іноземці можуть мати земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва лише на умовах оренди.

«Враховуючи таке цільове призначення земельної ділянки та категорію земель, на час укладення договорів дарування відповідач неправомірно набув їх у власність, всупереч чинному земельному законодавству України та Конституції України», – йдеться у рішенні суду.

Суд зауважив: стаття 145 Земельного кодексу України визначає, якщо до особи переходить право власності на земельну ділянку, яку за цим Кодексом вона не може набути у власність, власник повинен цю ділянку відчужити протягом року з моменту переходу такого права. Інакше – вона підлягає конфіскації за рішенням суду.

На думку суду, прокурор довів, що громадянин рф у вересні 2009 року та у серпні 2013 року набув право власності на дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення садівництва, які не можуть перебувати в його власності, та протягом року не відчужив їх, тому вони підлягають конфіскації за рішенням суду.

Рішення ще не набрало законної сили та може бути оскаржене до апеляційного суду.

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