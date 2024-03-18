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Вирішуючи питання щодо доцільності додаткового покарання у виді конфіскації майна, суд має виходити з наявності чи відсутності у діях винного корисливого мотиву, - ВС

ККС ВС констатував, що застосування додаткового покарання за ч. 2 ст. 307 КК у виді конфіскації майна навіть за умови, що воно передбачене санкцією цієї частини статті як обов’язкове додаткове покарання, є безпідставним, адже суперечить положенням Загальної частини КК, зокрема положенням ст. 59 КК.

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  1. В Україні

Поліція викрила учасників ОЗГ, які організували наркотрафік до Рівненського СІЗО

16:43, 18 березня 2024
Поліція викрила наркотрафік у в'язниці, яким курував так званий «смотрящий» та його партнери за ґратами.
Поліція викрила учасників ОЗГ, які організували наркотрафік до Рівненського СІЗО
Джерело фото: Національна поліція України
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Поліція викрила злочинну групу, яка організовувала наркотрафік та впливала на Рівненське СІЗО. Лідер угруповання, відомий як "смотрящий", спільно з іншими ув'язненими та особами з волі налагодив постачання наркотиків до в'язниці. Про це повідомила Національна поліція України.

Операція з ліквідації цього тюремного наркобізнесу відбувалася у два етапи. У вересні 2023 року поліція перекрила канали постачання наркотиків до в'язниці та провела обшуки за місцями перебування фігурантів. За підтримки спеціальних підрозділів поліції, 13 березня був проведений другий етап операції затримання всіх учасників.

Злочинна група, включаючи "смотрящого" та його спільників, підозрюється у вчиненні кількох злочинів, зокрема у встановленні злочинного впливу, незаконному розповсюдженні наркотиків, викраденні та підробленні документів. Відповідно до закону, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі.

Поліція закликає усіх громадян утримуватися від участі в незаконних діях та наголошує, що будь-яка злочинна дія буде призвести до відповідальності перед законом.

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