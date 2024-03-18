Полиция разоблачила участников ОПГ, которые организовали наркотрафик в Ривненское СИЗО

Полиция разоблачила наркотрафик в тюрьме, которым курировал так называемый «смотрящий» и его партнеры за решеткой.

Источник фото: Национальная полиция Украины

Полиция разоблачила преступную группу, которая организовывала наркотрафик и влияла на Ривненское СИЗО. Лидер группировки, известный как "смотрящий", совместно с другими заключенными и лицами с воли наладил поставки наркотиков в тюрьму. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Операция по ликвидации этого тюремного наркобизнеса проходила в два этапа. В сентябре 2023 года полиция перекрыла каналы поставки наркотиков в тюрьму и провела обыски по местам пребывания фигурантов. При поддержке специальных подразделений полиции, 13 марта был проведен второй этап операции по задержанию всех участников.

Преступная группа, включая "смотрящего" и его сообщников, подозревается в совершении нескольких преступлений, в частности в установлении преступного влияния, незаконном распространении наркотиков, похищении и подделке документов. Согласно закону, им грозит наказание в виде лишения свободы.

Полиция призывает всех граждан воздерживаться от участия в незаконных действиях и отмечает, что любое преступное действие будет привести к ответственности перед законом.

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