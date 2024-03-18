Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Решая вопрос о целесообразности дополнительного наказания в виде конфискации имущества, суд должен исходить из наличия или отсутствия в действиях виновного корыстного мотива, - ВС

КУС ВС констатировал, что применение дополнительного наказания по ч. 2 ст. 307 УК в виде конфискации имущества даже при условии, что оно предусмотрено санкцией настоящей части статьи как обязательное дополнительное наказание, безосновательно, ведь противоречит положениям Общей части УК, в частности положениям ст. 59 УК.

Когда отсутствует признак повторности в совершении кражи – позиция Верховного Суда

Апелляционный суд допустил неправильное применение закона, квалифицируя действия осужденного по ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 УК как оконченное покушение на кражу, совершенное повторно, поскольку отсутствует квалифицирующий признак «повторность».

Председатели апелляционных судов предлагают вернуть из отставки судей, ранее прошедших оценивание, но уволившихся в отставку

Предложен временный способ преодоления кадрового кризиса в судах.

Верховный суд США решит, может ли правительство советовать социальным сетям, какой контент следует ограничивать

Решение Верховного суда США может повлиять на все дела правительства с цифровыми платформами во время осенних выборах Президента.

Правительство утвердило План для Ukraine Facility: когда будет опубликован план реформ, Меморандум о взаимопонимании между Украиной и ЕС и текст кредитного соглашения

Минэкономики по запросу «Судебно-юридической газеты» относительно текстов Меморандума, Кредитного соглашения и проекта Плана для Ukraine Facility пояснило, когда они будут опубликованы.

  1. В Украине

Полиция разоблачила участников ОПГ, которые организовали наркотрафик в Ривненское СИЗО

16:43, 18 марта 2024
Полиция разоблачила наркотрафик в тюрьме, которым курировал так называемый «смотрящий» и его партнеры за решеткой.
Полиция разоблачила участников ОПГ, которые организовали наркотрафик в Ривненское СИЗО
Источник фото: Национальная полиция Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция разоблачила преступную группу, которая организовывала наркотрафик и влияла на Ривненское СИЗО. Лидер группировки, известный как "смотрящий", совместно с другими заключенными и лицами с воли наладил поставки наркотиков в тюрьму. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Операция по ликвидации этого тюремного наркобизнеса проходила в два этапа. В сентябре 2023 года полиция перекрыла каналы поставки наркотиков в тюрьму и провела обыски по местам пребывания фигурантов. При поддержке специальных подразделений полиции, 13 марта был проведен второй этап операции по задержанию всех участников.

Преступная группа, включая "смотрящего" и его сообщников, подозревается в совершении нескольких преступлений, в частности в установлении преступного влияния, незаконном распространении наркотиков, похищении и подделке документов. Согласно закону, им грозит наказание в виде лишения свободы.

Полиция призывает всех граждан воздерживаться от участия в незаконных действиях и отмечает, что любое преступное действие будет привести к ответственности перед законом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Андрущенко
    Сергій Андрущенко
    перший заступник голови СБ України — керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України