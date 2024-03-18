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  1. В Украине

Кабмин запретил нецелевое использование земель Каховского водохранилища

13:26, 18 марта 2024
Предусматривается на период действия военного положения и в течение 5 лет после его прекращения запретить формирование, передачу в собственность или использование и изменение целевого назначения участков на землях, которые занимало Каховское водохранилище.
Кабмин запретил нецелевое использование земель Каховского водохранилища
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Кабинет Министров принял постановление о предотвращении нецелевого использования земель, которые занимало Каховское водохранилище.

Постановлением предусматривается на период действия военного положения и в течение пяти лет после его прекращения или отмены запретить формирование, передачу в собственность или пользование и изменение целевого назначения земельных участков на землях, которые занимало Каховское водохранилище, кроме передачи в пользование, изменения целевого назначения земельных участков в целях дальнейшего восстановления Каховского водохранилища и строительства гидротехнических сооружений.

Госгеокадастр в шестимесячный срок со дня вступления этого постановления в действие должен обеспечить создание и отражение на картографической основе Государственного земельного кадастра в виде информационного слоя сведений о землях, которые занимало Каховское водохранилище.

Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления при принятии решений по передаче земельных участков в собственность или в пользование и государственные кадастровые регистраторы при принятии решений по внесению сведений (изменений в них) об объектах Государственного земельного кадастра должны учитывать сведения информационного слоя.

Контроль соблюдения требований постановления будет осуществляться в порядке, определенном Законом Украины «О государственном контроле за использованием и охраной земель», государственными инспекторами в сфере государственного контроля за использованием и охраной земель Госгеокадастра или исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов в случае принятия соответствующим советом решение об осуществлении государственного контроля над использованием и охраной земель.

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