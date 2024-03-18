В Тисе обнаружили тело харьковчанина

Пограничники зафиксировали 22-й случай гибели мужчин в реке Тиса.

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В реке Тиса нашли тело мужчины. Об этом сообщили представители Государственной пограничной службы Украины.

Румынские пограничники сообщили украинским коллегам об обнаружении тела человека в реке. После идентификации установлено, что погибший - 33-летний житель Харькова.

Это уже 22-й случай гибели мужчин, которые пытались пересечь реку с момента начала полномасштабного вторжения.

Пограничная служба напоминает, что такие пересечения могут быть чрезвычайно опасными для жизни и здоровья.

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