В Тисе обнаружили тело харьковчанина

В реке Тиса нашли тело мужчины. Об этом сообщили представители Государственной пограничной службы Украины.
Румынские пограничники сообщили украинским коллегам об обнаружении тела человека в реке. После идентификации установлено, что погибший - 33-летний житель Харькова.
Это уже 22-й случай гибели мужчин, которые пытались пересечь реку с момента начала полномасштабного вторжения.
Пограничная служба напоминает, что такие пересечения могут быть чрезвычайно опасными для жизни и здоровья.
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