У Тисі виявили тіло харків’янина

Прикордонники зафіксували 22-й випадок загибелі чоловіків у річці Тиса.

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У річці Тиса знайшли тіло чоловіка. Про це повідомили представники Державної прикордонної служби України.

Румунські прикордонники повідомили українських колег про виявлення тіла людини у річці. Після ідентифікації встановлено, що загиблий - 33-річний мешканець Харкова.

Це вже 22-й випадок загибелі чоловіків, які намагалися перетнути річку з моменту початку повномасштабного вторгнення.

Прикордонна служба нагадує, що такі перетини можуть бути надзвичайно небезпечними для життя та здоров'я.

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